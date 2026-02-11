В институте философии РАН открылась фотовыставка Евгении Комаровой

В Институте философии РАН 10 февраля состоялось открытие уникальной фотовыставки «Институт философии РАН. XXI век». Автор проекта, фотохудожник Евгения Комарова, представила серию студийных портретов современных российских философов.

Каждый портрет выполнен в стиле классического салонного портрета и раскрывает внутренний мир ученых. Рядом с фотографиями размещены рассказы о героях, позволяющие узнать больше об их научной деятельности.

Проект реализуется при поддержке министерства культуры РФ в рамках программы «Портрет человека. Россия. XXI век», получившей в 2024 году стипендию губернатора Московской области. Работы Евгении Комаровой входят в музейные коллекции и получили признание среди художников и научного сообщества.

Заместитель главы муниципалитета Оксана Лебедева поздравила автора с открытием выставки и отметила ее вклад в популяризацию науки. Экспозиция размещена на втором этаже Института философии РАН и открыта для всех желающих.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.