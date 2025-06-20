В Электростали открылась выставка молодых художников

В электростальском выставочном зале имени О. А. Коняшина начала работу «Московская областная молодежная выставка — 2025». Это масштабное культурное событие призвано продемонстрировать творческий потенциал молодых художников Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На экспозиции представлено около ста произведений, созданных тридцатью пятью талантливыми участниками из различных уголков региона. Среди них художники с разным уровнем профессиональной известности: не только члены Союза художников России, но и недавние выпускники вузов, ищущие свой творческий путь. В рамках выставки демонстрируются разнообразные жанры и техники: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. Электросталь впервые принимает такую масштабную молодежную выставку, и есть надежда, что это станет хорошей традицией для города.

Организаторы мероприятия — управление по культуре и делам молодежи администрации городского округа Электросталь, музейно-выставочный центр и Московское областное отделение ВТОО «Союз художников России» — ставят перед собой задачу поддержать молодые таланты и создать платформу для их профессионального развития.

Торжественное открытие выставки состоится в субботу, 28 июня, в 13:00 — во время празднования Дня молодежи. Выставка будет работать с 20 июня по 24 августа.

Всех любителей искусства ждут в Выставочном зале имени О. А. Коняшина по адресу: г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 38. Режим работы: с 11:00 до 19:00, четверг с 13:00 до 21:00, выходные: понедельник, вторник.

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