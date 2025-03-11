В Дубне выступил всемирно известный Хор Минина

Богатство и сочность звучания этого коллектива поражают даже неискушенного слушателя. Московский государственный академический камерный хор был создан народным артистом СССР, дирижером Владимиром Мининым более 50 лет назад. Впервые выступление состоялось в органном зале Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна».

«Почётно, что наукоград вместе с коллективом посетил и сам народный артист СССР, легендарный музыкант современности, основатель, президент Хора — Владимир Николаевич Минин», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Владимир Николаевич признается, хотел, чтобы каждый сидящий в зале чувствовал, что поют для него одного.

«Слово камерный хор уже подразумевает отличие от большого, но я, конечно, оппонировал своему учителю, желая создать коллектив на иных принципах, на иной эстетической платформе», — пояснил народный артист СССР, основатель, президент Московского государственного академического камерного хора Владимир Минин.

Сегодня Владимир Минин выступает как президент хора, а художественным руководителем и дирижером — его приемник Тимофей Гольберг. С коллективом он сотрудничает уже почти 10 лет и в своей работе продолжает линию учителя.

Для программы в Дубне Хор Минина выбрал всё самое лучшее, что есть в его репертуаре. А вокалистам коллектива подвластно многое: и русская духовная, и народная музыка, и современные произведения, а капелла.

«Это была просьба от города — привезти все самое лучшее, что есть. Сегодня прозвучат литургии, фрагменты нашего коронного сочинения, которое было написано для этого хора, „Пушкинский венок“ Георгия Свиридова, будут сюрпризы, народные песни», — рассказал художественный руководитель, дирижер Московского государственного академического камерного хора Тимофей Гольберг.

В работе дирижёра Тимофея Гольберга, в его взаимодействии с коллективом чувствуется и азарт, и невероятная трепетность, и большая любовь к хоровому делу. Перед выступлением худрук признался, что когда в зале присутствует сам Владимир Минин, концерт получается особенным. «Это своего рода экзамен» — говорит он.

Экзамен был сдан на отлично. Владимир Николаевич аплодировал и хору, и своему преемнику, которого, к слову, искал более 20 лет. Дубненская публика тоже приняла коллектив с восторгом. В силу возраста — а маэстро в этом году исполнилось 96 лет — Владимир Минин не смог выйти на сцену. После концерта глава Дубны Максим Тихомиров специально поднялся к народному артисту СССР, именитому дирижеру, чтобы выразить свое почтение.

Зрители ещё долго не отпускали коллектив со сцены и благодарили директора Хоровой школы мальчиков и юношей Ольгу Миронову за такой концерт. Говорят, это подарок. И уже ждут коллектив с новой программой.

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