В Дубне прошел день фольклора

На площади у Дворца культуры «Октябрь» в Дубне развернулись народные гулянья в честь Дня фольклора. Для жителей приготовили забавы, фотозоны с нарядными костюмами, мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы проводим этот праздник в первую очередь для того, чтобы познакомить людей с русской культурой, показать ее во всей красе. В этом году мы сделали упор на обычаи всех народов России. Мы хотим, чтобы в Дубне была просветительская деятельность в области фольклора», — отметил Станислав Андреев, организатор праздника.

На площади у Дворца культуры «Октябрь» можно было перевоплотиться в красную девицу или доброго молодца, чтобы сделать фотографии в нарядной фотозоне. Изучить особенности мезенской росписи и гжели: разрисовать и взять с собой небольшой сувенир. Выпить чаю со сладостями, спеть частушки и пройтись в хороводе. Праздник проводится в Дубне третий раз: каждый год его организаторы стараются придумать что-то новое и рассказать гостям о красоте и обширности русской культуры.

«После благоустройства улица Центральная и площадь у Дворца культуры „Октябрь“ стали не только одними из главных площадок для проведения массовых праздников в Дубне, но и точкой притяжения для всех жителей», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.

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