В домах культуры Подмосковья 24 февраля пройдет патриотическая акция

24 февраля в домах культуры Московской области состоится общеобластная патриотическая акция «Наследники поколения победителей», приуроченная к Году защитника Отечества, объявленного президентом России В. В. Путиным. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

В каждом округе Московской области состоятся тематические акции: показы спектаклей, литературно-музыкальные композиции, беседы, которые расскажут о подвигах героев России.

В рамках акции в фойе домов культуры будут работать фотозоны с моментальной печатью фотографий, которые участники акции — школьники Подмосковья — смогут забрать с собой.

Так, в Доме культуры им. Косякова, м. о. Шатура, покажут музыкальную композицию «Завтра была война», которую посетят лицеисты г. Рошаль. В Раменском муниципальном округе во Дворце культуры «Сатурн» пройдет показ спектакля «Далекие близкие звезды», а в Дубне студенты техникума, учащиеся 1, 5 и 10 школ увидят постановку «Блокадная новелла» во Дворце культуры «Октябрь».

Предполагается, что в акции примут участие свыше 1,5 тыс. учащихся образовательных организаций Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.