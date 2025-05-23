В Большом театре началась церемония прощания с балетмейстером Юрием Григоровичем

В Москве в здании Большого театра началась церемония прощания с легендарным хореографом и балетмейстером Юрием Григоровичем, передает корреспондент РИАМО.

С самого утра люди приходят в Большой театр и несут с собой цветы, также многие желающие выразить слова соболезнования передают траурные венки.

Гроб с телом маэстро разместили на сцене. Рядом находятся венки и цветы. Проститься с Григоровичем собрались его родные и близкие, поклонники его таланта.

Григорович умер 19 мая в 98 лет. Балетмейстера похоронят 23 мая на Новодевичьем кладбище.

В творческом багаже артиста такие постановки, как «Каменный цветок», «Щелкунчик», «Спартак», «Иван Грозный», «Ромео и Джульетта», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Жизель», «Легенда о любви» и многие другие. По мнению большинства критиков и театралов, именно работы Григоровича сформировали образ Большого театра таким, каким его теперь знают во всем мире.