Ушел из жизни четырехкратный лауреат Grammy Ди Энджело

Умер американский исполнитель в музыкальных жанрах R’n’B и неосоул Майкл Юджин Арчер, более известный как D’Angelo (Ди Энджело), сообщает ТАСС со ссылкой на журнал The Variety.

Музыканту был 51 год. Долгое время он боролся с раком.

«Майкл Ди Энджело Арчер, которого фанаты по всему миру знают как D’Angelo, покинул этот мир сегодня, 14 октября 2025 года», — говорится в сообщении.

У исполнителя вышло 3 альбома: Brown Sugar (1995), Voodoo (2000) и Black Messiah (2014). Он считается одним из пионеров неосоула (стиля с элементами хип-хопа, который считается альтернативным направлению ритм-н-блюз). За последние 2 альбома музыкант получил по 2 премии Grammy.

