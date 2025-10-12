Умерла актриса Александринского театра Елизавета Волгина

В воскресенье ушла из жизни 89-летняя актриса Александринского театра Елизавета Волгина, сообщается на сайте театра.

Она проработала в театре свыше 50 лет.

В 1961 году Волгина окончила Ленинградский театральный институт, а на последнем курсе пришла в Александринский театр. Ее дебютом была одна из главных ролей — Ксана — в спектакле «По московскому времени».

За время работы актриса воплотила на сцене много персонажей: Людмила в спектакле «Друзья и годы», Валя в спектакле «Платон Кречет», Моника в спектакле «Скандальное происшествие», Варя в спектакле «Дело, которому ты служишь» и многие другие.

Всего в творческом наследии артистки около 60 ролей, созданных на сцене Александринского театра.

Про время прощания пока ничего неизвестно.

