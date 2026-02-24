Умерла звезда фильма «А зори здесь тихие» Ирина Шевчук

24 февраля умерла заслуженная артистка РФ Ирина Шевчук. Ей было 74 года, сообщает ТАСС .

О смерти звезды рассказала ее дочь, актриса театра и кино Александра Афанасьева-Шевчук. По ее словам, Ирина Борисовна сильно болела.

Шевчук скончалась от лимфомы головного мозга, с которой боролась последние три года.

Актриса родилась в 1951 году в Мурманске. Когда ей было 11 лет, семья переехала в Киев. Шевчук даже не думала становиться актрисой, но случайно попала на съемочную площадку, что помогло ей определиться с выбором профессии.

После окончания школы Ирина Борисовна поступила во ВГИК в Москве. После завершения обучения играла в театрах и кино.

Шевчук воплотила на экране роль Риты Осяниной в фильме «А зори здесь тихие». Также она снималась в таких лентах, как «Гольфстрим», «Приключения желтого чемоданчика», «Абитуриентка», «Белый Бим Черное ухо» и т. д.

Шевчук была замужем за композитором Александром Афанасьевым. В браке родила дочь Александру.

Ранее скончалась актриса из фильма «Кин-дза-дза!» Людмила Солоденко. Причина — четвертый инсульт.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.