Стало известно, от чего умерла звезда «Кин-Дза-Дзы!» Солоденко

сегодня в 15:04

Звезда фильмов «Кин-дза-дза!» и «ТАСС уполномочен заявить…» Людмила Солоденко умерла 12 февраля в 79 лет из-за четвертого инсульта. Об этом aif.ru рассказал сын артистки, актер Андрей Лавров.

На протяжении последних трех месяцев перед смертью женщина была прикована к кровати. 16 февраля прошли церемония прощания и похороны.

На траурные мероприятия пришли близкие и родные Солоденко. Женщину похоронили на Кузьминском кладбище в Москве.

Лавров отметил, что помощь в организации похорон ему оказал русский духовный театр «ГЛАС». Мужчина в нем работает.

Солоденко снялась в более чем 50 проектах. Больших главных ролей у актрисы было мало, однако все фильмы она дополняла своим присутствием. Из-за нетипичной внешности артистку приглашали играть ярких персонажей, в основном приехавших из-за рубежа.

Наибольшую популярность ей принесли картины «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Радости и печали маленького лорда», «Биндюжник и король», «Хроники ночи». Многие узнали Солоденко по политическому детективу «ТАСС уполномочен заявить…» и фильму «Кин-дза-дза!».

