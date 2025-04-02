Умер звезда фильма «Бэтмен навсегда» Вэл Килмер

Звезда картин «Бэтмен навсегда» и «Схватка» Вэл Килмер скончался 2 апреля. Ему было 65 лет, сообщает kp.ru со ссылкой на New York Times.

Килмер умер от осложнений, появившихся из-за пневмонии. Он был талантливым актером как первого, так и второго плана.

Помимо «Бэтмена навсегда», Килмер запомнился зрителям по участию в таких фильмах, как «Схватка», «Лучший стрелок» и «Совершенно секретно». В последние годы у артиста ухудшилось состояние здоровья. У него нашли рак гортани.

В 2017 году Килмеру сделали операцию на горле. С того момента у него были некоторые проблемы с речью.

Ранее умер актер из сериала «Сегун» Ричард Чемберлен. Ему было 90 лет.