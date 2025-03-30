Умер актер из сериала «Сегун» Ричард Чемберлен

Американский актер Ричард Чемберлен умер в 90 лет. Он скончался от осложнений после перенесенного инсульта, сообщает РИА Новости со ссылкой на Variety.

Чемберлен стал знаменитым в 1960-х годах. Он снялся в медицинском сериале «Доктор Килдэр», за который в 1963 году получил «Золотой глобус». Затем актер прославился в рейтинговых блокбастерах «Сегун» и «Поющие в терновнике».

Он родился 31 марта 1934 года в Лос-Анджелесе. Чемберлен хотел стать художником, но увлекся игрой в студенческом театре. В будущем он все же будет рисовать картины, хотя при этом станет популярным актером.

Ранее стало известно о смерти автора известной серии книг «Дневники вампира» Лизы Джейн Смит. Писательница умерла 8 марта в больнице в Уолнат-Крик штата Калифорния после 10 лет борьбы с последствиями редкого аутоиммунного заболевания.