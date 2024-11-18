Умер Шарль Дюмон, написавший музыку к песне Эдит Пиаф
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Скончался французский певец и композитор Шарль Дюмон, написавший музыку к знаменитой песне «Non, je ne regrette rien», которую исполнила Эдит Пиаф, сообщает газета «Известия».
Дюмон умер в возрасте 95 лет. Он скончался после продолжительной болезни.
Музыкант начинал карьеру с игры на трубе. В 60-е годы он убедил Пиаф исполнить одну из его песен. После этого карьера Дюмона пошла в гору.
Музыкант сам говорил, что знаменитая певица ввела его в мир музыки. Написанная Дюмоном и исполненная Пиаф песня «Non, je ne regrette rien» стала хитом, который сыграл ключевую роль в жизни французского музыканта.
Также Дюмон работал с такими известными артистами, как Далида и Тино Росси. Он же написал хит Барбры Стрейзанд «I’ve Been Here». В последний раз музыкант вышел на сцену в 2019 году.
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