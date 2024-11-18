Умер Шарль Дюмон, написавший музыку к песне Эдит Пиаф

Дюмон умер в возрасте 95 лет. Он скончался после продолжительной болезни.

Музыкант начинал карьеру с игры на трубе. В 60-е годы он убедил Пиаф исполнить одну из его песен. После этого карьера Дюмона пошла в гору.

Музыкант сам говорил, что знаменитая певица ввела его в мир музыки. Написанная Дюмоном и исполненная Пиаф песня «Non, je ne regrette rien» стала хитом, который сыграл ключевую роль в жизни французского музыканта.

Также Дюмон работал с такими известными артистами, как Далида и Тино Росси. Он же написал хит Барбры Стрейзанд «I’ve Been Here». В последний раз музыкант вышел на сцену в 2019 году.

Ранее умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин. Ему было 57 лет.