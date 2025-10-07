Учитель детской худшколы из Электростали вышла в финал общероссийского конкурса

Общероссийский конкурс «Лучший преподаватель детской школы искусств» проводится ежегодно Министерством культуры РФ. Конкурс направлен на сохранение и развитие системы художественного образования в России и поддержку преподавателей детских школ искусств, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Конкурс проводится в три этапа: региональный, окружной и федеральный, по номинациям «Лучший молодой преподаватель детской школы искусств» и «Лучший преподаватель детской школы искусств».

В этом году на региональный этап было подано 26 заявок из 12 муниципальных образований Московской области. В региональном этапе в номинации «Лучший преподаватель детской школы искусств» приняли участие 20 преподавателей; в номинации «Лучший молодой преподаватель детской школы искусств» — 6 преподавателей.

По итогам проведения окружного этапа в Центральном федеральном округе от Московской области победителем стала Заводина Ирина Юрьевна, преподаватель МБУ ДО «Детская художественная школа имени Н. Н. Лаврентьевой» городского округа Электросталь.

Федеральный этап, финал конкурса, состоится с 18 ноября по 08 декабря текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.