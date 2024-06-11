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Ученики и преподаватели ДШИ выступят на фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!»

Выступления воспитанников и преподавателей московских школ искусств пройдут с 12 по 14 июня на фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!». Гостей мероприятия ждут мастер-классы, театрализованные представления, а также выступления солистов и творческих коллективов, сообщается на сайте мэра Москвы.

12 июня в 12:00 на площади перед культурным центром «Северный» и около Музея космонавтики эстрадно-джазовое отделение и отделение музыкального фольклора детской школы искусств «Феникс» представит хиты российской и зарубежной эстрады и русский традиционный фольклор.

13 июня в 12:00 на площади у Дарвиновского музея прозвучат народные произведения под аккомпанемент баяна. Сольные и ансамблевые номера представят учащиеся музыкальной школы имени А. М. Иванова-Крамского.

14 июня в 12:00 в парке «Сокольники» выступит детский хор «Сириус» школы искусств имени Н. Г. Рубинштейна. Музыкальный коллектив представит концертную программу «Верит людям Земля».

14 июня на сцене в сквере в Малыгинском проезде в рамках Mamontov Fest выступят выпускники летней школы детской школы искусств имени С. И. Мамонтова. Начало в в 14:00.

Также в это время состоится концерт молодежной филармонии музея-усадьбы «Кусково», а со сцены у народной обсерватории Парка Горького прозвучит музыка русских и зарубежных композиторов.

14 июня в 16:00 в сквере у станции метро «Новопеределкино» учащиеся и преподаватели музыкальной школы имени Б. Л. Пастернака представят произведения для различных инструментов русских и зарубежных классиков.

Помимо этого, в 16:00 на площади у Музея космонавтики гостей фестиваля ждут музыкальные выступления школы искусств имени А. С. Даргомыжского.