Участники популярных проектов рассказали о темных сторонах шоу

Стало известно, как сложилась судьба участников шоу проекта «Гладиаторы» на НТВ. Также завершились сезоны «Богатырских игр» на СТС и «Титанов» на ТНТ. Каждый из конкурсантов столкнулся с определенными трудностями, сообщает «Вечерняя Москва».

Одна из финалисток шоу «Богатырские игры», фитнес-тренер Мирослава Красова рассказала, что проект не оправдал ее ожиданий. В ее планах было получение спортивного опыта и проверка силовых показателей, но на деле ей пришлось проверять свое здоровье из-за плохой организации на площадке. Как заявила девушка, на нее не хватало мощностей профилактических мер, пока количество участников не сократилось вдвое.

«Мне не оказывали медпомощь до тех пор, пока я приемлемо смотрелась в кадре, игнорируя мои просьбы, хотя это было положено мне по договору. На сегодняшний день мне даже призовые еще не выплатили, поэтому за деньгами точно не стоит идти на подобные соревнования, тем более что здесь многое зависит от везения», — отметила Красова.

Другой участник проекта, телохранитель Максим Колесников на одном из испытаний сломал ногу. Это произошло из-за того, что тяжелая балка упала прямо на него. По мнению мужчины, на проекте плохо организована техника безопасности, а об тяжелые элементы на площадке можно резко травмироваться во время испытаний. Славы после шоу Колесников тоже не получил, количество подписчиков в социальных сетях не увеличилось, но участнику поступило предложение о работе от певицы Доры.