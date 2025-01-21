У звезды «Солдат» и «Полицейского с Рублевки» Бориса Эстрина отнимаются ноги

Самочувствие актера Бориса Эстрина, сыгравшего в «Солдатах» и «Полицейском с Рублевки», резко ухудшилось. Из-за сахарного диабета второго типа у него начали отниматься ноги, сообщает SHOT .

55-летний артист заявил медикам, что мышцы ног онемели и сильно устают. Кроме того, Эстрин пожаловался на боль при передвижении.

В результате у Эстрина нашли сахарный диабет второго типа с осложнениями, а еще нарушения в работе ЦНС. Мужчина страдает от частых болей и головокружений, его сопровождают вялость и слабость. Диабет второго типа может привести к некрозу костей и суставов, он способен разрушить ткани и нервные волокна.

Актер театра и кино Борис Эстрин широко известен по своим ролям в таких сериалах, как «Солдаты», «Кремлевские курсанты», «Инспектор Гаврилов» и др.

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