У Василия Ливанова нашли раковую опухоль, которую опасно удалять в его возрасте
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У известного советского и российского актера Василия Ливанова нашли раковую опухоль. Однако избавляться от нее опасно, ведь звезде «Шерлока Холмса» уже 89 лет, сообщает SHOT.
Доктора провели ряд анализов состояния здоровья Ливанова. Во время МРТ и обнаружилась злокачественная опухоль. Она расположена рядом с малым тазом.
При этом рак развивается достаточно медленно, поэтому Ливанов в относительной безопасности. Ему нужно приходить к онкологу не чаще раза в 12 месяцев.
Ранее сообщалось, что Ливанова выписали из больницы 15 октября. Ему проводили операцию по удалению опасного тромба.