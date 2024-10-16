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У Василия Ливанова нашли раковую опухоль, которую опасно удалять в его возрасте

У известного советского и российского актера Василия Ливанова нашли раковую опухоль. Однако избавляться от нее опасно, ведь звезде «Шерлока Холмса» уже 89 лет, сообщает SHOT .

Доктора провели ряд анализов состояния здоровья Ливанова. Во время МРТ и обнаружилась злокачественная опухоль. Она расположена рядом с малым тазом.

При этом рак развивается достаточно медленно, поэтому Ливанов в относительной безопасности. Ему нужно приходить к онкологу не чаще раза в 12 месяцев.

Ранее сообщалось, что Ливанова выписали из больницы 15 октября. Ему проводили операцию по удалению опасного тромба.