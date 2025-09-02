У актера из «Кадетства» Головина отобрали машину из-за долга по микрозайму

Микрокредитная компания (МКК) через суд отобрала у актера Александра Головина заложенный автомобиль за долг по микрозайму, взятому под 99% годовых, сообщает ТАСС .

Суд удовлетворил предъявленные исковые требования ООО «МКК „Страна Экспресс“» к Головину. Машину взыскали за задолженность.

Актер взял микрозайм на 366 месяцев под 99%. По договору он отдал машину под залог займа. При этом обязанности по выплате кредита Головин не исполнял. Артист просрочил их более чем на год. Поэтому фирма решала вопрос через суд.

Головин на заседание суда не явился. В отношении актера 19 и 20 августа открыты два исполнительных производства. Приставы взыскивают с должника еще и неоплаченные штрафы ГИБДД на 1,5 тыс. рублей.

Ранее Головина объявили в розыск из-за неоплаченных штрафов.