Звезду «Кадетства» Головина объявили в розыск из-за неоплаченных штрафов

Судебные приставы России второй раз за год объявляют в розыск российского актера, звезду сериала «Кадетство» Александра Головина. За три года актер накопил практически 40 производств, сообщает SHOT .

Головина не в первый раз объявляют в розыск из-за неоплаченных автомобильных штрафов, которые тот регулярно получает за рулем своего белого BMW. Актер часто нарушает скоростной режим и перемещается из одной точки в другую с непристегнутым ремнем безопасности.

На данный момент за Головиным числится общий долг по неоплаченным штрафам в размере 7500 рублей. Судебным приставам он должен 1500 рублей за нарушения.

Начиная с 2022 года, для актера это уже 38-е судебное производство. В прошлый раз в розыск его объявляли осенью 2024 года.

