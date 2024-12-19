Туристско-информационный центр «Раменское» приглашает на экскурсию в поселок «Кратово»

Экскурсия состоится 22 декабря в 13.00, ее проведет Ольга Петрова.

Участники экскурсии узнают о первых дачниках, которые появились на Отдыхе: как и почему они там появились, а также услышат о причинах, по которым в Кратове должно было быть Переделкино — одно из самых литературных мест в России. Гостей экскурсии ждет увлекательный маршрут по большевистским дачам. Им предстоит увидеть дачу Александра Серафимовича и познакомиться с архитектурой дач 1930-40-х годов.

Если вы присоединитесь к экскурсии, вы вспомните про легендарного шансонье первой половины XX века, увидите его дачу, рассмотрите библиотеку из каннелюр, витражи Кратово. Вы узнаете, в каком месте отдыхал легендарный авиационный конструктор сверхзвуковых самолетов, индекс «Су», которого мы знаем по легендарным машинам.

Участники экскурсии также насладятся видами усадьбы Эвтерпы — вдохновения зодчего русского стиля Владимира Максимова и рассмотрят множество красивых дачных домиков с индивидуальными фасадами. Шотландская дача станет финишем экскурсии. В повествовании владелицы дачи вы услышите об истории древнего рода, шотландской диаспоры при Петре I. Также вам будет рассказана история Патрика Гордона и старинная семейная легенда. Сербская гибаница, фирменные домашние пирожки, буженина и виски — вот, что ожидает вас на столе у хозяйки дачи.

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