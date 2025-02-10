«Турецкий принц» Озчивит вынудил фанаток кричать у Кремля

Толпа поклонниц встретила турецкого киноактера Бурака Озчивита на территории Кремля. Когда звезда «Великолепного века» помахал собравшимся рукой, девушки закричали и начали снимать его на смартфоны, сообщает РЕН ТВ .

При виде «турецкого принца» дамы начали махать ему руками, стучать в окна и радоваться. Рядом с поклонницами турецкого актера также стояло несколько мужчин.

Озвичит приехал в Москву для участия в киноконцерте «Музыка турецких сериалов», где симфонический оркестр исполнит мелодии из известных сериалов. Турецкий актер, в свою очередь, поделится со слушателями своими личными историями.

В конце августа Озчивит посещал Татарстан для съемок в фильме «Елки 11».

В конце января Россию также впервые посещала турецкая актриса Ханде Эрчел. Звезда сериала «Постучись в мою дверь» представляла новую киноленту вместе с актером Барышем Ардучем, с которыми они вместе играли в «Оставь это ветру».