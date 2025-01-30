Звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел прилетела в Москву

Турецкая актриса Ханде Эрчел, известная благодаря сериалу «Постучись в мою дверь», впервые посетила Россию. Она прилетела в Москву, сообщает SHOT .

31-летняя артистка прибыла в российскую столицу вместе с партнером по фильму «Оставь это ветру» Барышем Ардучем. Вместе они представят телекартину. Актеры поселились в пятизвездочной гостинице The Ritz-Carlton.

Эрчел подловили журналисты. Она рассказала им, что впервые находится в России. Звезда еще не успела осмотреть все достопримечательности Москвы, но, возможно, успеет посетить Красную площадь.

Ардуч также не остался без внимания. В четверг на входе в гостиницу его окружили толпы фанаток. Он с радостью фотографировался с ними.

Ранее в России побывал известный турецкий актер Бурак Озчивит. Он снялся в фильме «Елки 11».