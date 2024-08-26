Mash: «турецкий принц» Бурак Озчивит приехал в Россию

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Популярный турецкий актер, звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит прибыл в Татарстан. После первых съемочных дней он решил поближе познакомиться с Казанью и прогулялся по ее улицам, сообщает Mash .

Озчивит прибыл в РФ 24 августа. Он принимает участие в съемках фильма «Елки 11». Актер работает вместе с российскими звездами кино на съемочной площадке в Альметьевске.

Озчивит уже снялся в нескольких сценах нового фильма вместе с Рузилем Минекаевым. После первых съемочных дней звезда турецких сериалов решил посетить столицу Татарстана.

Озчивит наслаждается экскурсиями по Казани и местным гостеприимством. По предварительным данным, актер пробудет в России еще три дня.

Бурак Озчивит известен благодаря таким проектам, как «Великолепный век», «Королек — птичка певчая», «Черная любовь».