Популярный турецкий актер Озчивит сыграет в российском фильме «Елки 11»

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ВМ: турецкий актер Озчивит сыграет в «Елки 11» за 1,5-3 млн рублей в день

Фильм «Елки 11», в котором примет участие всемирно известный турецкий актер Бурак Озчивит, начали снимать 25 августа. За один день съемок в этом проекте артист может получать от полутора до трех миллионов рублей, сообщает «Вечерняя Москва».

Озчивит будет играть в «Елках 11» с актером Рузилем Минекаевым, который обрел популярность благодаря сериалу «Слово пацана». Скорее всего, турецкому артисту досталась эпизодическая роль.

Снимать фильм будут в Татарстане. По некоторым данным, Озчивит получает за одну съемочную смену от полутора до трех миллионов рублей.

Ранее в Москве разыграли скретч-карты с автографом Бурака Озчивита. Они достались 500 счастливчикам.