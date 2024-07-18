Сотни москвичей пришли на мероприятие для фанатов турецких сериалов

Торговая сеть «Пятёрочка» провела для поклонников турецких сериалов костюмированное мероприятие. Лицом акции стал известный селебрити Бурак Озчивит. На вечеринке в Москве, собравшей более 500 человек, можно было получить скретч-карту с автографом любимого актера, а также весело провести время и выиграть ценные призы.

На один день стать киногероем

Ни для кого не секрет, что в последнее время популярность турецких сериалов значительно выросла. Они занимают большую часть контента в стриминговых сервисах и смогли завоевать сердца многих российских зрителей.

Как оказалось, и среди гостей «Пятёрочки» есть немало почитателей данного жанра. Для них торговая сеть организовала костюмированную вечеринку «Турецкий базар». Все желающие на один день смогли почувствовать себя героями полюбившейся киновселенной.

Как это было

В честь запуска акции один из московских магазинов сети превратился в место притяжения для поклонников сериалов времен правления султана Сулеймана I.

На территории оборудовали фотозону с возможностью моментальной печати снимков, оформленную в стиле колоритного базара с коврами, подушками и аксессуарами, характерными для эпохи XVI века. Каждый гость мог сделать красивые кадры, которые станут приятным воспоминанием об этом дне.

Сердцем площадки стал корнер, где участников ждали восточные сладости и кофе. А во время дегустации дондурмы посетители наблюдали за весёлыми фокусами мороженщика.

Автограф от любимого селебрити

Для гостей на протяжении 5 часов создавалась особая атмосфера праздника. За покупки и участие в активностях раздали 500 лимитированных скретч-карт с автографом Бурака Озчивита.

На этом подарки не закончились. Среди тех, кто пришел на мероприятие в нарядах, провели конкурс на лучший турецкий костюм. Победу одержала Яна Беляева в образе Хюррем Султан.

Также на вечеринку пригласили Сардану Донскую — победителя фотоконкурса в соцсетях. Для участия необходимо было опубликовать снимок в турецком костюме под постом в официальной группе ВК и дождаться результатов.