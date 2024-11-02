Церемония «Золотой Граммофон» была увековечена в сериале «Дайте шоу»

31 октября в кинотеатре «Октябрь» прошла гала-премьера нового совместного проекта онлайн-кинотеатров ИВИ и KION под названием «Дайте шоу», где главную роль исполнил Милош Бикович. В первой серии по сюжету главный герой выходит на сцену во время Церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон», сообщает пресс-служба «Русского Радио».

В конце 2023 года СМИ шокировало, что Бикович оказался среди победителей национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон». Актер выступил на сцене церемонии с песней «Танцуешь со мной» и был удостоен ценной статуэтки от «Русского Радио». Однако после окончания концерта организаторы раскрыли причину присутствия киноактера на музыкальном мероприятии: его выступление стало частью рекламной кампании сериала «Дайте шоу».

Новый сериал погружает зрителей в закулисье российских ток-шоу и судьбы людей, так или иначе связанных с индустрией развлечений. Зрители смогут увидеть в сценах с ток-шоу таких известных телеведущих, как Отара Кушанашвили и Никиту Джигурду, а в сценах с музыкальным бэкстейджем — Николая Баскова, Алсу, Диму Билана, Анатолия Цоя и других.

Торжественная премьера сериала прошла в кинотеатре «Октябрь», где среди почетных гостей были ведущие «Русского Радио» Дмитрий Оленин и Светлана Казаринова. В сериале они исполнили роли ведущих церемонии «Золотой Граммофон» и «Русских Перцев».

Представили проект актеры Милош Бикович, Анастасия Красовская, Олег Савостюк, Игорь Верник, Кристина Бабушкина, Виктория Толстоганова, Павел Ворожцов, Михаил Тройник, Анна Глаубэ, Анастасия Попова, Виктория Клинкова, Арсений Фогелев, звездные камео: Алсу, Анатолий Цой, Seville, Диана Шурыгина, Доминик Джокер и другие, а также создатели — режиссер-постановщик и автор сценария Дмитрий Литвиненко, соавтор сценария Юлия Савенкова, композитор и музыкальный продюсер Дарья Кузнецова, оператор-постановщик Валерий Махмудов, продюсеры Андрей Золотарев, Алена Акимова, Инна Оркина-Сексте, Анастасия Дюкраева, Илья Бурец и другие.

Среди звездных гостей присутствовали Александр Петров, Аглая Тарасова, Софья Синицына, Григорий и Вадим Верники, Слава Копейкин, Яна Енжаева, Эльдар Калимулин, Эвелина Бледанс и многие другие. К выходу сериала «Дайте шоу» приурочен релиз официального саундтрека «Добро пожаловать в Рай», который записали Дима Билан и Кирилл Артемьев.