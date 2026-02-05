Церемония прощания с Ольгой Чиповской пройдет в Москве 9 февраля

Церемония прощания пройдет в Большом портретном фойе Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Она начнется в 10:00.

Ольга Чиповская умерла 4 февраля. Ей было 67 лет. Звезда играла в таких лентах, как «Затишье», «Тевье-молочник», но больше всего она полюбилась зрителям как театральная актриса.

Чиповская с 1980 года и до последних дней жизни служила в Театра им. Вахтангова.

