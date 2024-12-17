«Триггер» и «Золотое дно»: блогер рассказала о топ-сериалах уходящего года

Блогер и ведущая Маруся Михейчик заявила, что 2024 год стал максимально удачным для российского кинопроизводства, сообщает «ФедералПресс» .

«Если вы пропустили топ-сериалы нашего, отечественного продакшена, то я вам с удовольствием о них еще раз напомню! Не устану повторять — не стоит проходить мимо сериала „Золотое дно“. Это тот самый случай запутанного сценария, когда зритель до последнего будет пытаться уловить тонкую сюжетную линию», — сказала блогер.

Также она очень рекомендует сериалы «Триггер», «Беспринципные», «Медиатор», «Жизнь по вызову» и «Жить жизни».

По словам Михейчик, эти сериалы не успели потерять свой шарм, а рейтинги на онлайн-платформах «говорят сами за себя». Самой долгожданной премьерой года ведущая назвала «Молодежку»: это история о любви к хоккею, льду и девушкам. В продолжении сериала прежние актеры вернулись в новом амплуа, а в молодом касте зрительницы приобрели «новых крашей», также отметила ведущая.