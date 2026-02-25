сегодня в 13:26

Тимур Родригез зарегистрировал товарный знак для продажи нижнего белья и шуб

Роспатент зарегистрировал заявку певца и шоумена Тимура Родригеза на оформление товарного знака. Теперь его имя официально становится брендом — он сможет выпускать продукцию сразу по нескольким направлениям, сообщает « Звездач ».

Под маркой «Тимур Родригез» артист получил право продавать микрофоны, наушники, книги, журналы, футболки, купальники, нижнее белье, шубы и даже маскарадные костюмы.

Таким образом, шоумен официально закрепил за собой возможность монетизировать имя в разных категориях товаров.

Ранее Родригез выиграл суд против экс-жены по алиментам на ее содержание.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.