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TikTok может снова вернуться в США в ближайшее время

В США заблокировали соцсеть TikTok, но уже в ближайшее время платформа может вернуться из-за закона, который был принят весной прошлого года. Согласно ему, владельцы сервиса должны были продать его американской компании, сообщает SHOT .

О блокировке TikTok и удалении приложения из AppStore стало известно 19 января. Владельцы платформы успокаивают пользователей, ведь совсем скоро избранный президент США Дональд Трамп официально вступит в должность. Он обещал решить вопрос по восстановлению доступа к платформе.

«Пожалуйста, следите за обновлениями!» — заявили в пресс-службе TikTok.

Ранее стало известно, что американский миллиардер Илон Маск может стать новым владельцем TikTok. Китайские власти рассматривают такой сценарий.