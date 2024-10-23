«Театральный поединок» выходит на финальный этап в Подмосковье

В четвертьфинале молодежного проекта «Театральный поединок» сразятся восемь команд. Это театр-студия «Атмосфера» (г. Видное), коллектив театральной школы «Семь Я» (г.о. Долгопрудный), театральный коллектив «Сказка» (г. о. Серебряные Пруды), театральная студия «ArtRise» (г. Ликино-Дулево), коллектив «Театралы» (г. Ивантеевка), театральная студия «Раскардаш» при театре юного зрителя (г. о. Королев), ТЮЗ МУК КДЦ «Зимний театр» (г. Орехово-Зуево) и детский театр-студия «Колесо» (г. Дмитров), сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Поединки состоятся 26 октября в Дмитрове, 27 октября в Коломне, 9 ноября в Дедовске и 10 ноября в Электростали. На каждой игре будут разыгрываться специальные памятные подарки от проекта. Для участия в розыгрыше необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

На полуфинале, который состоится 16 ноября в Балашихе, определятся финалисты проекта сезона 2024 года.

Параллельно с импровизационными состязаниями в ноябре будут продолжаться мастер-классы и тренинги, в которых примут участие все 32 коллектива независимо от результатов конкурсных выступлений.

Финал проекта «Театральный поединок» сезона 2024 года пройдет 30 ноября на Большой сцене Московского губернского театра.

Всего в проекте участвуют более 600 юных актеров из 26 населенных пунктов Московской области.

Организаторы проекта — АНО «Единое творческое пространство» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.