Театр имени Ленсовета назвал фейком информацию о завершении Боярским карьеры

В Театре имени Ленсовета опровергли информацию о том, что 75-летний актер Михаил Боярский якобы завершает театральную карьеру, сообщает ТАСС .

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Боярский якобы решил завершить карьеру драматического актера и уйти из театра и кино. СМИ писали, что свое заявление артист сделал во время встречи с поклонниками в Театре имени Ленсовета.

Однако в самом культурном учреждении эту информацию не подтвердили. Там отметили, что новости о завершении Михаилом Боярским театральной карьеры не соответствуют действительности.

«Вранье», — сказали в Театре имени Ленсовета.

Сейчас артист продолжает играть в театре. Ближайшие спектакли с его участием состоятся 25 и 31 октября.

Летом артист находился в больнице на плановом обследовании из-за установки стента. Ему приходилось на короткое время приостанавливать работу.

