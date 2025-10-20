Театр имени Ленсовета назвал фейком информацию о завершении Боярским карьеры
Фото - © Галина Попова / Фотобанк Лори
В Театре имени Ленсовета опровергли информацию о том, что 75-летний актер Михаил Боярский якобы завершает театральную карьеру, сообщает ТАСС.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что Боярский якобы решил завершить карьеру драматического актера и уйти из театра и кино. СМИ писали, что свое заявление артист сделал во время встречи с поклонниками в Театре имени Ленсовета.
Однако в самом культурном учреждении эту информацию не подтвердили. Там отметили, что новости о завершении Михаилом Боярским театральной карьеры не соответствуют действительности.
«Вранье», — сказали в Театре имени Ленсовета.
Сейчас артист продолжает играть в театре. Ближайшие спектакли с его участием состоятся 25 и 31 октября.
Летом артист находился в больнице на плановом обследовании из-за установки стента. Ему приходилось на короткое время приостанавливать работу.
