Сын Никаса Сафронова Ландин подумывает переехать из Европы в Россию

Художник Никас Сафронов признался, что его сын Ландин подумывает переехать из Европы в Россию. Он приезжал в Москву, чтобы «прощупать почву». Мужчину потрясла российская столица, сообщает URA.RU .

Сафронов отметил, что не видел сына уже несколько лет. Сначала этому помешала пандемия, потом начались проблемы с перелетами. Однако отец и сын никогда не теряли контакт и не прекращали общение.

«Ландин в последнее время все чаще говорил, что мечтает выучить в совершенстве русский язык, погрузиться в русскую культуру и наши традиции. Ему очень нравится Россия: гены, наверное, дают о себе знать», — рассказал Сафронов.

Всего у художника шесть сыновей. Ландин родился после недолгого романа Сафронова с немкой по имени Катрин. Долгое время мальчик с матерью жил в Австралии, а три года назад переехал в Австрию.

По словам художника, Ландин много путешествовал, он работает фотохудожником. Каждый лень в Москве отец и сын посещали интересные места. Сафронов много рассказывал наследнику об истории столицы и всей России.

«Москва его поразила. Он говорит, что ни один город мира не может похвастаться такой архитектурой, размахом, одновременно самобытностью и технологичностью», — поделился художник.

В итоге сын Сафронова принял решение. Он хочет снять фильм о российских врачах, который покажет всей Европе. С этой целью отец и сын посетили Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева.

Ранее Сафронов встретился с Папой Римским в Ватикане. Живописец подарил понтифику картину с Международной космической станции (МКС).