Никас Сафронов встретился с Папой Римским в Ватикане
Фото - © Студия Никаса Сафронова
Известный российский художник Никас Сафронов встретился с Папой Римским в Ватикане. Живописец подарил понтифику картину с Международной космической станции (МКС), сообщает Mash.
Встреча художника с Папой Римским состоялась в библиотеке Апостольского дворца. Также Сафронов получил благословение на создание личной коллекции для Ватикана.
На подаренной Сафроновым картине изображено первое место служения Хорхе Марио Бергольо (имя понтифика до принятия титула).
С марта по сентябрь 2022 года произведение искусства находилось на МКС и совершило оборот вокруг Земли. На станцию картину доставил космонавт, Герой России Олег Артемьев.
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