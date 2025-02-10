Никас Сафронов встретился с Папой Римским в Ватикане

Известный российский художник Никас Сафронов встретился с Папой Римским в Ватикане. Живописец подарил понтифику картину с Международной космической станции (МКС), сообщает Mash .

Встреча художника с Папой Римским состоялась в библиотеке Апостольского дворца. Также Сафронов получил благословение на создание личной коллекции для Ватикана.

На подаренной Сафроновым картине изображено первое место служения Хорхе Марио Бергольо (имя понтифика до принятия титула).

С марта по сентябрь 2022 года произведение искусства находилось на МКС и совершило оборот вокруг Земли. На станцию картину доставил космонавт, Герой России Олег Артемьев.

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