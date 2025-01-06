Папа Римский Франциск раскритиковал монахинь за «уксусные лица»

сегодня в 13:21

Монахини Союза святой Екатерины Сиенской Миссионерской школы были раскритикованы Папой Римским Франциском за неподобающее выражение лица, сообщает kp.ru .

Об этом написала газета The Times.

«Иногда в своей жизни я встречал монахинь с уксусным лицом», — сказал Франциск.

Он добавил, что такое выражение выглядит недружелюбно.

Папа Римский считает, что подобное выражение лица у монахинь может отпугнуть от веры людей, поэтому они должны быть более приветливы.