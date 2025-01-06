Папа Римский Франциск раскритиковал монахинь за «уксусные лица»
Папа Римский Франциск раскритиковал монахинь за неподобающий вид
Монахини Союза святой Екатерины Сиенской Миссионерской школы были раскритикованы Папой Римским Франциском за неподобающее выражение лица, сообщает kp.ru.
Об этом написала газета The Times.
«Иногда в своей жизни я встречал монахинь с уксусным лицом», — сказал Франциск.
Он добавил, что такое выражение выглядит недружелюбно.
Папа Римский считает, что подобное выражение лица у монахинь может отпугнуть от веры людей, поэтому они должны быть более приветливы.