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Свыше 400 мероприятий запланировано в парках Подмосковья в День знаний

Более 400 мероприятий проведут в парках Подмосковья в День знаний. Запланированы представления, книжная ярмарка, квесты и другие события, сообщил первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.

«Уважаемые главы, просим обеспечить паркам необходимую поддержку и информирование жителей», — добавил он на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Для ребят подготовят книжную ярмарку, театрализованные представления, квест, концертную программу и многое другое.

Дети также увидят научное шоу.

Ранее Воробьев подчеркнул, что важно обеспечить безопасность учебного года в Московской области. Все необходимые мероприятия должны быть проведены вовремя.