Более 100 тыс человек посетили библиотеки и ДК Подмосковья в День открытых дверей

В Подмосковье 31 августа состоялся День открытых дверей в библиотеках и Домах культуры. Областные учреждения посетили более 100 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В Домах культуры прошли экскурсии и квесты, а также выступления и мастер-классы от творческих коллективов. Помимо этого, для гостей организовали интерактивные площадки и тематические фотозоны. При этом сотрудники рассказали о возможностях записи в кружки и провели конкурсы и розыгрыши.

В библиотеках области состоялись экскурсии, мастер-классы, игры и многое другое. Посетители узнали о деятельности библиотек по двум направлениям. Первая называется «Умней в библиотеке», благодаря которой любой желающий сможет принять участие в игротеках, играх в шахматы, шашки и в других программах. Второе направление «Твори в библиотеке» объединило анимационные, театральные и творческие студии.

Сегодня в областных библиотеках работают более 800 кружков и студий разных направлений, а в ДК более 12,6 тыс. кружков. Узнать подробности об их деятельности можно по ссылкам biblio.mosreg.ru и dk.mosreg.ru.

В настоящее время в Подмосковье работают более 900 домов культуры и более 920 библиотек.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.