Связывает только работа? : Софья Синицына сделала признание о своей личной жизни

Актриса Софья Синицына: у меня нет романов с Богомоловым и Бондарчуком

Актриса подчеркнула, что все подобные заявления о якобы ее романах с режиссерами — это клевета. Звезда отметила, что и правда состоит в отношениях, но ни с одним из тех, «кого перечисляют в Сети».

Синицына отметила, что не стала бы уводить мужчину из семьи. Она рассказала, что с Богомоловым и Бондарчуком ее связывает только совместная работа.

Ранее в СМИ появилась информация, что Синицына может быть виновата в разрыве Бондарчука с Паулиной Андреевой. А накануне в свет вышло интервью Ксении Собчак с известным сплетником Антоном, который заявил, что ее супруг Константин Богомолов изменяет ей с Синицыной. Телеведущая не поверила в это, отметив, что уверена в муже.