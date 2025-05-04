Суд пересмотрит дело о взыскании с жены умершего певца Олега Яковлева

Дело, согласно которому с супруги умершего солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева, Александры Куцевол, хотят взыскать более 1,6 млн рублей, пересмотрят. Его еще раз изучит Московский городской суд, сообщает NEWS.ru со ссылкой на РИА Новости, получившее доступ к официальным судебным документам.

Иск направил приятель Яковлева, Роман Радов. Он заполучил недвижимость артиста в 2018 году.

Радов считает, что Куцевол жила в квартире незаконно, без договора. Мужчина просит у суда взыскать в его сторону 1,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что певица Кристина Орбакайте может лишиться трехкомнатной квартиры в элитном районе Юрмалы из-за запрета властей Латвии на въезд артистки в страну. Ей принадлежит жилье площадью 100 квадратных метров.