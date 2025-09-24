Суд оставил без движения иск ветерана боевых действий к Пугачевой

Савеловский районный суд Москвы принял решение оставить без движения иск ветерана боевых действий Александра Трещева против известной певицы Аллы Пугачевой об «оскорблении русского народа». Он требовал взыскать с Примадонны 1,5 млрд рублей, сообщает РИА Новости .

Теперь по закону у адвоката Трещева есть время, чтобы исправить недостатки для того, чтобы суд принял иск к рассмотрению.

Недавно исполнительница хита «Позови меня с собой» дала большое интервью журналистке Катерине Гордеевой* на YouTube-канале «Скажи Гордеевой». Народная артистка СССР восхваляла лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева и извинилась за то, что не смогла помочь ему остаться в живых.

Истец Александр Трещев в своем заявлении указал, что в скандальном интервью Пугачева «допустила высказывания, порочащие президента, армию и правоохранительные органы». При этом артистка восхваляла Джохара Дудаева, тем самым, по мнению истца, «оскорбив российский народ».

Трещев требовал признать слова Пугачевой «не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство истца как гражданина России, ветерана боевых действий и патриота своей страны». Кроме того, ветеран решил добиться того, чтобы певица выпустила опровержение и выплатила компенсацию морального вреда.

* Признана в РФ иноагентом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.