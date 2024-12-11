Стилисты назвали главный цвет 2025 года, подходящий всем

Стилисты рассказали, как обыграть новый главный цвет 2025 года — глубокий и нежный коричневый оттенок, известный как Mocha Mousse, ассоциирующийся с шоколадом и кофе, сообщает «Секрет Фирмы» .

Эта тональность, описываемая как элегантная и классическая, обладает универсальностью: она подходит как холодным, так и теплым цветотипам.

«Нежный, слегка разбеленный цвет молочного шоколада, какао или капучино. Довольно универсальный оттенок, который можно сочетать совершенно с разными цветами и оттенками», — добавила стилист Алена Носкова.

Среди идей, как использовать «мокко мусс» в гардеробе, выделяются пальто прямого кроя, замшевые ботильоны и сапоги, а также кожаные сумки. Коричневый хорошо смотрится на вечерних нарядах, таких как платья и юбки, а также в трикотажных изделиях.

Однако людям со светлой кожей стоит быть осторожнее и размещать этот оттенок в нижней части образа или в аксессуарах, поскольку он может терять привлекательность на их фоне.

Оттенок занимает важное место в стилях, как бохо с его замшевыми куртками и бахромой, так и летнем сафари, где коричневые тона нашли применение в анималистичных принтах и природных текстурах. Эти сочетания делают цвет года универсальным и актуальным для различных стилей.