Старейшую действующую актрису театра Моссовета Кнушевицкую госпитализировали

В столице в больницу доставили старейшую действующую актрису театра Моссовета, заслуженную артистку РФ 91-летнюю Марию Кнушевицкую, у нее выявили проблемы с сердцем, сообщает Mash .

На днях артистка почувствовала слабость, головокружение и боль в груди. Кнушевицкой вызвали скорую помощь. Медики забрали ее в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Кнушевицкая выступает на сцене родного театра Моссовета с 1957 года. Актриса пропускала спектакли только ради ролей в кинофильмах. Среди самых известных постановок с ее участием «Три сестры», «Дядя Ваня», «Вишневый сад», «Чайка» и т. д.

Сейчас в театре идут шесть спектаклей с ее участием.

Ранее 96-летнего народного артиста СССР Владимира Минина госпитализировали в Москве из-за гипертонического криза.