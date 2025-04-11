Стало известно, от какой страшной болезни страдал актер Вэл Килмер

В Сети опубликовано свидетельство о смерти американского актера Вэла Килмера, звезды картин «Бэтмен навсегда» и «Схватка». Оказалось, что, кроме пневмонии, у него были и другие болезни, сообщает 7Дней.ru со ссылкой на TMZ.

Официальной причиной смерти актера стали осложнения от пневмонии. Но, согласно свидетельству о смерти, Килмер страдал также от хронической дыхательной недостаточности и истощения.

Но что страшнее всего — у актера был рецидив онкологического заболевания — рака гортани. У звезды была плоскоклеточная карцинома.

Об онкологии Килмера стало известно в 2014 году. Однако сам актер долгое время не был готов признаться, что у него рак. Он даже не хотел проходить лечение, но плохое самочувствие заставило прибегнуть к терапии и операции.

Из-за хирургического вмешательства «Бэтмен» не мог говорить. В своих недавних мемуарах Килмер утверждал, что победил онкологию.

Актер скончался 1 апреля в возрасте 65 лет. Его организм не смог справиться с пневмонией.