Стало известно, кто сыграет Гендальфа в спин-оффе «Властелина колец»

Актер Иэн Маккелен может сыграть Гендальфа в спин-оффе легендарного фильма «Властелин колец: Охота на Голлума». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материал BBC.

85-летний Маккелен заявил, что не позволит никому играть роль Гендальфа до тех пор, пока сам может ее исполнять. Однако актер отметил, что его участие в картине зависит от многих факторов.

В первую очередь вопрос касается здоровья. Чтобы исполнить эту роль, ноги, разум и легкие Маккелена должны «исправно работать». Поэтому актер попросил режиссеров «Властелина колец: Охота на Голлума» поторопиться.

Фильм планируют выпустить на большие экраны в 2026 году.

Ранее Маккелен попал в больницу после спектакля. Во время выступления на сцене он получил травму.