Стало известно, что появилось на месте «Большой глины № 4» в Москве

сегодня в 11:27

«Садовая лопатка» заменила «Большую глину № 4» на Болотной набережной в Москве

В Москве завершились монтажные работы нового арт-объекта на месте «Большой глины № 4» у здания Дома культуры «ГЭС-2» на Болотной набережной. Теперь там установлена «Садовая лопатка» Класа Олденбурга и Кошье ван Брюггена, сообщает «Подъем» .

Предварительно известно, что «Садовая лопатка» будет стоять на Болотной набережной временно. До этого она была выставлена на крыше нью-йоркского Метрополитен-музея.

Авторы скульптуры предлагают всем задуматься о культивации новых идей и смыслов, которые бережно взращивал творец.

Ранее сообщалось, что для «Большой глины № 4» нашли новое место. Специалисты перевезли скульптуру и установили ее рядом с офисом «Новатэк» на Ленинском проспекте.

