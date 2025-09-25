сегодня в 16:36

Скульптуру «Большая глина № 4» перенесли к офису «Новатэка» в Москве

Скульптура «Большая глина № 4» отныне будет расположена возле офиса компании «Новатэк» в Москве, сообщает РИА Новости .

Композицию швейцарского художника Урса Фишера установят на Ленинском проспекте. Работы по монтажу уже начались.

Ранее скульптура находилась на Болотной набережной перед Домом культуры «ГЭС-2». Однако в конце июля ее начали демонтировать. Сообщалось, что части композиции были упакованы и вывезены.

На месте скульптуры на Болотной набережной может появиться другой объект искусства. Однако детали о нем не раскрываются.

