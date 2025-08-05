Скульптуру «Большая глина № 4» полностью демонтировали в Москве
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Скульптура «Большая глина № 4» исчезла с Болотной набережной в Москве. Ее полностью демонтировали и вывезли из центра города, сообщает РИА Новости.
Работы по демонтажу начались 28 июля. Тогда на месте, где была размещена композиция, появился строительный кран, а территорию вокруг оцепили.
Сейчас работы подошли к концу. Специалисты разобрали скульптуру и демонтировали основание.
Все части композиции были упакованы, затем их вывезли. Отмечается, что скульптуру, которая стояла возле Дома культуры «ГЭС-2», могут заменить на другую художественную работу.