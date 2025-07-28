В центре Москвы начали демонтаж скандальной скульптуры «Большая глина №4»

В Москве специалисты приступили к работам по демонтажу скульптуры «Большая глина №4». Ее могут заменить на другую художественную работу, сообщает kp.ru .

Скульптуру швейцарского художника Урса Фишера установили на Болотной набережной в августе 2021 года. Тогда она вызвала неоднозначную реакцию общества.

28 июля 2025 года на месте, где возвышалась «Большая глина №4», появился строительный кран. 12-метровую композицию, простоявшую возле Дома культуры «ГЭС-2» четыре года, начали разбирать.

Территория вокруг ограждена. Судя по опубликованным кадрам, часть композиции уже демонтирована.