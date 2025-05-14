Спектакли и мастер-классы: детский фестиваль искусств «Небо» пройдет в Москве

Более 90 событий состоится в рамках детского фестиваля искусств «Небо» в Москве

Московский детский фестиваль искусств «Небо» объединит творческие коллективы из различных российских регионов. Мероприятие пройдет 31 мая и 1 июня в столичном парке «Музеон», вход свободный, сообщила заммэра Москвы в правительстве столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Организаторы события — департамент культуры Москвы и Парк Горького. Народный артист России Евгений Миронов стал художественным руководителем фестиваля.

Участники мероприятия — актеры театров, артисты цирка, танцоры и т. д. С их помощью парк на два дня превратится в большую образовательную и игровую площадку. Всего перед зрителями выступят 600 участников.

«В программу войдет больше 90 событий, в том числе премьерные спектакли и мастер-классы», — рассказала Сергунина.

На главной сцене зрителям покажут свои постановки выпускники Школы-студии МХАТ, труппы Красноярского государственного театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского, театра «Практика» и т. д.

На этой же площадке пройдут и премьеры, например, «Айболит спешит на помощь» режиссера Алексея Франдетти. Действие будет разворачиваться под музыку аккордеониста и композитора Петра Дранги в сопровождении симфонического оркестра. Также для гостей подготовили интерактивный спектакль уличного театра «Картония», в основу которого легла сказка «Приключения Чиполлино».

Площадку фестиваля разделят на тематические зоны. В каждой будет свое событие: читки детских книг, мастер-классы от специалистов Политехнического музея, обсуждение экологических проектов и т. д. Также гости смогут принять участие в танцевальных флешмобах или научиться сценическим движениям в локации «Музыка и танец».

Для зрителей подготовили выставку-игру «Дополненный пейзаж» и выставку-бродилку, которая познакомит горожан и туристов с историями скульптур «Музеона». В тихой зоне можно будет послушать аудиосказки.

Кроме того, каждый вечер на аллеях и площадях парка будут проходить красочные шествия уличных артистов с участием оркестров.